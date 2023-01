Guida senza patente: fugge in una sala bingo di Civitanova e poi si avventa contro i carabinieri

L’ingresso del tribunale di Macerata dove si è svolta la direttissima (foto Calavita)

Civitanova, 14 gennaio 2023 – Sorpreso al volante senza patente, si era infilato in una sala bingo sperando di farla franca. Ma invece è finito in manette. Si tratta del treiese 38enne Alessio Genga, fermato l’altra notte dai carabinieri di Civitanova.

Intorno alle 4.30, i militari stavano stava facendo un giro di controllo nella zona commerciale, dove hanno visto una Smart uscire da un parcheggio. Al buio e a quell’ora, si sono insospettiti e hanno deciso di approfondire. Ma appena hanno intimato l’alt, dalla vettura sarebbe uscito Genga, che avrebbe iniziato ad allontanarsi prima a passo svelto, dicendo che doveva restituire le chiavi dell’auto, e poi di corsa.

Una volta raggiunto, l’uomo avrebbe iniziato a divincolarsi in maniera piuttosto violenta e sarebbe riuscito a sottrarsi ai carabinieri, andando poi a nascondersi all’interno di una sala bingo. Anche lì però lo avrebbe rintracciato la pattuglia. Il treiese avrebbe allora iniziato a sferrare spintoni a tutti, e in questa colluttazione uno dei militari si sarebbe trovato con la mano schiacciata tra una porta e il corpo dell’uomo. Poi erano arrivati anche i rinforzi e sebbene il treiese tentasse ancora di divincolarsi, era stato ammanettato e accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni; uno dei carabinieri infatti al pronto soccorso ha poi avuto dieci giorni di prognosi, per il trauma alla mano.

In caserma, poi, si era scoperto che Genga non aveva la patente, visto che la sua gli era stata sospesa più volte. Ieri per lui, come disposto dal sostituto procuratore Enrico Riccioni, si è tenuta l’udienza di convalida, in tribunale a Macerata. Difeso dall’avvocato Barbara Recanati, l’uomo ha detto di essere stato preso da un impulso irresistibile per giustificare il suo comportamento. Per lui, il pubblico ministero Francesca D’Arienzo ha chiesto l’obbligo di dimora a Treia, ma il giudice Federico Simonelli ha disposto l’obbligo di firma.

Il processo è stato poi rinviato al 2 febbraio, per chiudere tutto probabilmente con un patteggiamento. Il 38enne ha detto però di voler risarcire i militari aggrediti, e si è detto pronto a svolgere i lavori di pubblica utilità. Ai carabinieri, il treiese aveva anche detto di aver avuto l’auto da una conoscente, che gli aveva chiesto di cambiare le gomme e occuparsi del tagliando; per lei scatterà una sanzione amministrativa, per l’incauto affidamento della Smart a una persona senza patente di guida.