Guida ubriaca, denunciata. Nas al bar. Multato il gestore

Controlli a tappeto da parte dei carabinieri della Compagnia di Tolentino. Una donna di Belforte del Chienti è stata denunciata all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza: è risultata positiva all’esame dell’etilometro con un tasso di 1,56 grammi/litro, ovvero tre volte il limite consentito (0,50 g/l). Per lei è scattato il ritiro della patente di guida e il sequestro del veicolo.

Tre giovani invece sono stati segnalati al prefetto di Macerata per uso personale di sostanze stupefacenti. In particolare, due diciassettenni sono stati fermati mentre avevano in totale uno spinello confezionato e 3 grammi di hashish. Il terzo, un trentenne, deteneva un grammo della stessa sostanza.

A San Severino, in collaborazione con il Nas (Nucleo antisofisticazione e sanità) di Ancona, è stato ispezionato un bar. Il gestore ha ricevuto una sanzione amministrativa di 2000 euro per mancata o non corretta applicazione delle procedure e sistemi di autocontrollo e per aver omesso di indicare le sostanze allergene o in grado di provocare intolleranze nelle preparazioni alimentari dell’attività di ristorazione. Il barista è stato anche segnalato all’Ast di Macerata per l’adozione dei provvedimenti per inadeguatezze igienico-sanitarie degli ambienti; dovrà quindi seguire le prescrizioni dell’Azienda.

Per eseguire le verifiche il comandante della Compagnia di Tolentino, il maggiore Giulia Maggi, ha impiegato 8 pattuglie composte da 16 militari. Sono stati controllati 4 esercizi pubblici e 94 persone, di cui 31 stranieri. Sono state elevate 4 contravvenzioni al Codice della strada, con il ritiro di una patente di guida e il sequestro di un mezzo.