Guida ubriaca, patente ritirata tre giorni dopo averla conseguita

Macerata, 27 novembre 2023 – Saluta la patente tre giorni dopo averla conseguita. E’ un’impresa da record quella di una ragazza che sabato notte è stata sorpresa al volante con un tasso di alcol nel sangue superiore al limite consentito: la pattuglia della Polstrada non ha potuto fare altro che ritirarle la patente, che aveva preso appena tre giorni prima. E’ successo a Civitanova, dove gli agenti della polizia stradale di Macerata hanno messo in campo una serie di servizi specifici per prevenire incidenti dovuti alla guida in stato di ebbrezza.

Tra i 21 automobilisti che hanno salutato la patente c’è anche una ragazza che aveva superato l’esame di guida tre giorni prima. E’ stata trovata con un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi litro. Si tratta della soglia oltre la quale viene ritirata la patente. Ma nel caso dei neopatentati il livello di alcol deve essere uguale a zero.

Il bilancio della notte di controlli è di 21 patenti per guida in stato di ebrezza, di cui 8 a uomini di età compresa tra 18 e i 28 anni, 6 oltre i 32 anni; 4 patenti di guida sono state ritirate ad altrettante donne di età compresa tra 18 e i 22 anni, mentre 3 patenti sono state ritirate a donne oltre i 32 anni. E’ stata sequestrata anche un’autovettura il cui conducente, neopatentato e proprietario del veicolo, aveva un tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi litro, motivo per il quale è scattato anche il sequestro del mezzo ai fini della confisca. Complessivamente sono state individuate 8 violazioni di natura penale e 13 di natura amministrativa. In totale sono stati decurtati 285 punti. Sono state elevate complessivamente 27 sanzioni al codice della strada.