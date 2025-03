Guida ubriaco. Denunciato 34enne

Al volante dopo aver alzato un po’ troppo il gomito: denunciato un 34enne. L’altra notte i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Tolentino, al termine di un controllo, hanno denunciato un 34enne, di origini romene, residente a San Severino, per guida in stato di ebbrezza. L’uomo, fermato in pieno centro, a San Severino, mentre era alla guida della sua autovettura, è stato sottoposto al test dell’etilometro in dotazione dell’equipaggio: è emerso che l’uomo guidava con una tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. L’uomo, quindi, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica: è prevista la pena dell’ammenda da 1.500 a 6mila euro ammenda aumentata da un terzo alla metà poiché commessa dopo le 22 e prima delle 7, e dell’arresto da 6 mesi ad un anno. Per lui è scattato anche il ritiro immediato della patente di guida con il contestuale sequestro della propria auto nonché la decurtazione di dieci punti sulla patente.