Guida una Porsche con la patente non valida

Viene sorpreso dai carabinieri al volante di una Porsche Cayenne con targa albanese ed esibisce un titolo di guida, sempre albanese, non valido sul territorio nazionale. È successo nei giorni scorsi e a finire nei guai un 23enne residente a Urbisaglia, di origine albanese, denunciato per recidiva nel biennio per guida senza patente. Si tratta infatti dello stesso ragazzo indagato per l’omicidio stradale del 91enne tolentinate Leonello Vitali. L’incidente era avvenuto intorno alle 5.30 del 4 maggio scorso, in località Divina Pastora. A scontrarsi la Fiat Panda, condotta dal 91enne, e una Bmw 320, di proprietà del 23enne, che era finita in un campo. Questi, in quell’occasione, era già sanzionato per guida senza patente. Per l’episodio di maggio il giovane è assistito dall’avvocato Domenico Biasco. Il 23enne era libero. A giugno, i giudici avevano accolto la richiesta di domiciliari contro cui la difesa ha fatto ricorso. Ora i carabinieri gli hanno quindi contestato la reiterazione che prevede, nel caso di recidiva nel biennio, oltre all’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro, anche l’applicazione della pena dell’arresto fino ad un anno. Le forze dell’ordine sottolineano che le violazioni a carico del giovane sono corroborate dai filmati dei sistemi di videosorveglianza comunali da loro acquisiti.

Nei giorni scorsi i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Tolentino, impegnati in servizi di prevenzione e controllo alla circolazione stradale a tutela degli utenti, si sono imbattuti nel 23enne che girava con una patente albanese, quindi non valida in Italia. Nell’incidente di maggio aveva perso la vita il 91enne Leonello Vitali, detto Nello, molto conosciuto e benvoluto in città. Ancora attivo e brillante, aveva lavorato da giovane alla fornace Massi e poi aveva collaborato con la ditta di materiali edili Baldassarri. Aveva lasciato due figli, nipoti e pronipoti. Quella mattina, molto presto, come era sua abitudine, si stava dirigendo con la Fiat Panda verso la zona della Divina Pastora. Ma vicino alla chiesa, secondo le ricostruzioni, si era trovato davanti all’improvviso la Bmw, che lo aveva preso in pieno. La Panda era rimasta distrutta nell’impatto, mentre la Bmw era uscita di strada finendo in un campo vicino. Ma del conducente dell’auto nessuna traccia: a bordo, al momento dei rilievi, non c’era nessuno. I carabinieri erano risaliti poco dopo al proprietario, il 23enne, il quale però ha sempre negato di trovarsi alla guida dell’auto. Proseguono le indagini da parte degli inquirenti.