Guidatori alticci, ritirate quattordici patenti

Patenti ritirate e denunce per guida in stato di ebbrezza, dopo una notte di controlli lungo le strade di Civitanova da parte della Polstrada. Gli agenti, diretti dal commissario Alberto Luigi Valentini, nella notte tra sabato e domenica hanno svolto una serie di servizi di prevenzione e repressione.

Munite di etilometro, le pattuglie hanno fermato 50 veicoli e sottoposto al test altrettanti conducenti. Alla fine, è risultato che avevano bevuto prima di mettersi al volante 14 persone, a cui sono state ritirate subito le patenti. Più in particolare, i sanzionati erano 12 uomini e due donne. Nello specifico, gli uomini erano in quattro nella fascia d’età tra i 18 e i 22 anni, altri tre nella fascia tra i 23 e i 27 anni, e cinque avevano più di 32 anni. Per quanto riguarda le due donne, una è nella fascia da 18 a 22, l’altra tra 23 e 27 anni. Dei 14 provvedimenti presi, in base al tasso alcolemico rilevato sette sono stati di ordine penale e altri sette di tipo amministrativo, per un totale di 200 punti decurtati.

La Polstrada ha anche proceduto al sequestro di un veicolo, al cui proprietario è stata ritirata la patente.