Guido Castelli inaugura la nuova palestra dell'Itts Divini a San Severino

"Se vuoi arrivare prima cammina da solo, se vuoi arrivare lontano cammina insieme". È il detto che ha fatto proprio il commissario straordinario Guido Castelli che ieri mattina era presente ai festeggiamenti per la consegna della nuova palestra dell’Itts Divini, a San Severino. Dopo otto anni di veri e propri drammi burocratici, un altro tassello è tornato a posto: "Quando ho assunto questo incarico sapevo che avrei dovuto lavorare per mantenere ciò che era stato promesso e ora ci siamo, abbiamo ragionato con la ditta e trovato una soluzione perfettamente coerente con le esigenze dell’amministrazione pubblica. Quindi siamo stati di parola, oggi consegniamo questa palestra e poi l’edificio principale per l’anno scolastico 2025/2026".

Castelli ha ricordato che per la realizzazione della sola palestra sono stati necessari due milioni: "L’imperativo è ricostruire. Questa palestra sarà assolutamente performante, utile sia alle attività dei ragazzi che alla comunità settempedana. Stiamo chiudendo una brutta pagina ma grazie alla collaborazione tra struttura commissariale, Provincia, Comune e Regione, stiamo riuscendo nell’impresa".

Tra i presenti anche il prefetto Isabella Fusiello, il presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’assessore regionale Filippo Saltamartini, il presidente della Provincia Sandro Parcaroli e diversi sindaci del territorio. E proprio Parcaroli, che tiene molto a veder conclusa la ricostruzione di quest’istituto, ha voluto lanciare un messaggio agli studenti: "Se non avessi frequentato qui l’indirizzo di informatica, non avrei intrapreso il percorso lavorativo nel mondo dell’informatica. Ragazzi, questo istituto è molto importante, è fondamentale che studiate tutte le materie, in particolare le lingue. Vi invito, fatelo per voi stessi".

Parole di gioia quelle del sindaco di San Severino, Rosa Piermattei, che si è detta emozionata e orgogliosa per quanto è stato fatto. Ha poi rimarcato che "il Divini non è solo il simbolo della rinascita ma anche di lavoro, coordinamento da parte delle istituzioni e resilienza per tutte le difficoltà che abbiamo affrontato. Il commissario Castelli, essendo stato sindaco, ha capito l’importanza della ricostruzione di questo istituto, da sempre all’avanguardia. Ha studiato e ha creduto in questi lavori, assumendosi grandi responsabilità".

Il governatore Acquaroli ha invitato i ragazzi a credere nel futuro dei territori del cratere e "a credere sul fatto che attraverso le loro potenzialità, i loro sacrifici, la nostra regione e queste aree torneranno a essere belle come e più di prima".