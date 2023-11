Guido Garufi presenta la sua ultima raccolta poetica alla Mozzi Borgetti

Guido Garufi presenterà domani alle 17.30 nella sala Castiglioni della Mozzi Borgetti la sua ultima raccolta poetica, "Non esiliarti" (Arcipelago Itaca), una corposa autoantologia che raccoglie versi dal 1972 al 2022. La presentazione è nel programma del festival "De sidera". Garufi è un poeta lirico la cui produzione, come detto dai numerosi critici che si sono occupati della sua opera, punta ad una conoscenza del mondo e dell’interiorità. Di lui, da sempre attivo nella ricognizione critica della poesia marchigiana, Carlo Bo ha detto: "Se si facesse per ogni regione il lavoro che Garufi ha fatto per le Marche, avremmo una storia della letteratura del Novecento più più completa". La serata sarà presentata da Edoardo Salvioni.