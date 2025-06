"Gusta Porto", tutto il bello del mare

Tutto pronto per l’ottava edizione di "Gusta Porto", la manifestazione che accenderà l’area portuale con una serie di iniziative legate al mare e alle tradizioni. Sabato la giornata clou, con un ricco programma che si svilupperà dalla mattina fino a tarda serata.

"Lo scopo di Gusta Porto – ha detto il suo direttore Angelo Serri nel corso della presentazione di ieri al Club Vela – è proiettare Civitanova all’esterno, di fatti si tratta di una tappa fondamentale del Gran tour delle Marche". La rassegna si apre alle 11 di sabato con Gioacchino Bonsignore, caporedattore del Tg5, che condurrà l’Agorà dal titolo "Il porto come ambasciata del territorio. Il mare inizia dalla montagna". Si parlerà di temi come le acque reflue e il dissesto idrogeologico, con testimonianze di pescatori e ricercatori, il tutto condito dalle specialità marinare preparate da cuochi civitanovesi. Alle 12.30, il Mercato ittico comunale ospita l’anteprima della mostra fotografica "Mare aperto" del pescatore-fotografo Mario Bartolini. Alle 14.30, la veleggiata organizzata del Club Vela (prenotazioni esaurite). Ecco poi il "GustaPorto Village": dalle 16 cuochi civitanovesi all’opera con il il pescato del mare Adriatico in abbinamento a vini e birre del territorio. Nel programma, anche le animazioni per conoscere i "Moletti" e varie performance artistiche nei cantieri. In serata, la proiezione del film "Flow" allo Scalalaggio Anconetani, a partire dalle 21.

"Manifestazioni come questa – ha detto l’ammiraglio Vincenzo Vitale – consentono di tenere vive tradizioni e artigianalità che rischiano di scomparire. Penso alla cantieristica di manutenzione la cui sopravvivenza è dovuta ai maestri d’ascia". "Gusta Porto" non finisce qui. Domenica alle 10 ci sarà la rievocazione della Sciabica tra gli chalet "Il Veneziano" e "Attilio". E fino al 22 giugno saranno attivi anche i circuiti "Occhio a li Furbi" con menù a tema nei vari locali, lo shopping e l’accoglienza turistica.

Nel suo intervento, il sindaco Fabrizio Ciarapica ha posto l’accento sul coinvolgimento nella manifestazione anche della Società italiana di celiachia, con menù che prevedono prodotti senza glutine: "Un segno di inclusione e sensibilità" ha commentato.

Partecipi alla convention anche il direttore generale di Banco Marchigiano, Massimo Tombolini, e la presidentessa del Club Vela Cristina Mazzaferro, oltre che i tanti protagonisti degli appuntamenti in calendario.

Francesco Rossetti