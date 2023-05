GustaPorto è vicino: "Puntiamo sul turismo"

di Francesco Rossetti

Anche il portale ‘italia.it’ del ministero del Turismo segnalerà ‘GustaPorto 2023’, tappa di lancio del Grand Tour delle Marche. "Un risultato importante – esulta l’organizzatore Angelo Serri – , raggiunto anche grazie alle nuove tecnologie che abbiamo implementato negli anni. E fa piacere che dal ministero sia proprio annoverata tra le manifestazioni ’da non perdere’". Mancano alcuni dettagli per il programma della sesta edizione dell’iniziativa, che come di consueto si terrà in area portuale, tra il mercato ittico e le uscite in barca. "Sarà focalizzato sul turismo – anticipa Serri al Carlino –, in un insieme di componenti che faranno di Civitanova una città su cui poter fare un’esperienza a 360 gradi". Non tutto può essere svelato prima della conferenza di presentazione, tuttavia anche quest’anno "ci saranno importanti personaggi mediatici, gli chef dell’Accademia di Tipicità e poi le uscite in barca per fruire del mare dal punto di vista paesaggistico e culinario, con le varie degustazioni a bordo e le gite magari in punti specifici". Dunque, si rinnova un appuntamento molto atteso, che nelle precedenti occasioni coinvolse molteplici realtà del territorio come Associazione albergatori, Dmo, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Centriamo, Marinerie e tante altre. Dal club vela ai moletti, passando per i cantieri e il mercato ittico, fino al museo di arte urbana, tutta l’area portuale così si accenderà. Nella sua ultima apparizione, GustaPorto si tenne in una versione dicembrina, con la moderazione della giornalista e conduttrice Rai Roberta Morise e i piatti dei civitanovesi Andrea De Carolis, Simone Scipioni, Barbara Settembri e Caterina Marchetti. "A questa edizione – aggiunge Serri – stanno lavorando anche tutte le aziende del turismo e del settore ristorazione". Confermato, per quest’anno, anche il tour dei ristoranti civitanovesi che nelle ultime due occasioni prese il nome di ‘Civitanova Fishion week’ e ‘Occhio a li furbi’. Quanto alla scelta di concentrare tutto in un unico giorno, quello del 10 giugno: "L’indomani – spiega ancora Serri – la città accoglierà la ‘Festa del mare’, organizzata dal Comune. In questo modo, si crea una continuità tra due eventi turistici e magari anche un effetto moltiplicatore per la città".