GustaPorto, non solo tradizione. Dal buon cibo allo shopping

Un fine settimana nel segno di GustaPorto tra arte, specialità gastronomiche ed eventi. Sabato e domenica l’appuntamento ha animato il centro di Civitanova e anche per questa settimana sono previsti una serie di iniziative. Sabato mattina in occasione dell’Agorà di GustaPorto al Mercato Ittico, condotto da Veronica Maya, sono stati annunciati i vincitori del contest "Vetrine" di GustaPorto, valutati dalla giuria della stampa nazionale: sono Cantina dei Colli Ripani, Gommalacca e gioielleria Enzo Biancucci. Nel pomeriggio è toccato al GustaPorto Village, con la novità delle start up sulla blu economy ed il mondo universitario della ricerca, che ha presentato al pubblico tante innovazioni connesse al mare. Di grande impatto anche il live painting su vela dell’artista Alessandro Pizzuto all’interno dello Scalalaggio Anconetani.

Apprezzate le degustazioni gourmet proposte dai cuochi Alessandra Scarpetta, Andrea De Carolis, Leonardo Pepa e Romina Maggi, insieme ai vini delle cantine marchigiane. Si è chiusa sabato sera anche l’iniziativa "Moletti aperti", con degustazioni, racconti e spiegazioni sull’attività che viene svolta al loro interno. Inaugurata la mostra del fotografo pescatore Mario Barboni all’hotel Dimorae. Domenica mattina protagonista l’antica tradizione della pesca alla sciabica: il comitato C.E.A. ha proposto la ricostruzione storica di una forma di piccola pesca intimamente legata alla storia del quartiere e della città.

Pescatori vestiti con gli abiti dell’epoca a bordo delle tipiche "lancette", ossia le barchette a remi tradizionalmente usate nella piccola pesca, "pesciarole" in abito nero e cesti in vimini per accogliere il pesce dalle reti e contadini in abiti tradizionali, insieme sulla spiaggia di Civitanova per celebrare un antico rito che, proprio a Fontespina, vedeva incontrarsi mare e campagna con lo scambio tra i prodotti della terra e quelli dell’Adriatico.

Fino a domenica proseguono in città i menu a tema nei ristoranti e nei balneari aderenti, insieme con le proposte speciali di soggiorno elle idee di shopping negli esercizi commerciali della città, per turisti e ospiti che vogliono fare un’esperienza autentica nelle Marche. GustaPorto è organizzata dal Comune di Civitanova ed è tappa del Grand Tour delle Marche di Tipicità ed Anci, con Banco Marchigiano in veste di partner progettuale.