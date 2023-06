’GustaPorto’: rete piena di iniziative

di Francesco Rossetti

L’Agorà di Hoara Borselli, i cuochi civitanovesi, gli ‘alieni’, ma anche i moletti aperti, le mostre fotografiche e la rievocazione della ‘Sciabica’. Civitanova attende con ansia la settima edizione di ‘GustaPorto’, condensata in un’unica giornata, sabato 10 giugno quando tra il porto e il lungomare partirà il Grand Tour delle Marche 2023. Presentata ieri mattina al Club vela, ecco il ricco programma della manifestazione: l’avvio alle 9 é affidato alla rievocazione storica della sciabica a Fontespina, poi alle 11 appuntamento al mercato ittico con l’opinionista Hoara Borselli che condurrà un talk sul tema ‘Turismo in porto’. I medesimi spazi ospiteranno, nel pomeriggio, il dibattito con gli esperti dell’Irbim del Consiglio nazionale della ricerca riguardante gli ‘alieni’, ossia le nuove specie ittiche in Adriatico. Nell’arco dell’intera giornata sarà visitabile la mostra del Magma. Sempre dalle 11, spazio al ‘GustaPorto Village’, in largo Donatori di sangue, con le ricette marinare nelle mani degli chef Andrea De Carolis, Alessandra Scarpetta, Barbara Settembri, Leonardo Papa, Paolo Paniccia e Cinzia Pacioni e non mancheranno momenti divertenti: il pesce in inglese, l’animato dialetto civitanovese e il GiocaPorto per i bambini. Ancora, l’arte dei maestri d’ascia nei cantieri navali, specie allo Scalalaggio Anconetani dove andranno in scena la mostra del pescatore-fotografo Mario Barboni e l’esposizione di oggetti ed attrezzi dei mestieri a cura del Polo tecnologico Alto Adriatico, mentre i pontili diverranno ‘moletti aperti’ con racconti, oggetti ed assaggi. Fino al 17 giugno sarà attivo il circuito ‘Occhio a li furbi’, cucina di mare con l’accento puntato a ‘Li furbi co l’abbiti’. L’iniziativa per Angelo Serri di Tipicità è "una costante del panorama civitanovese", il sindaco Ciarapica definisce ‘GustaPorto’ "una manifestazione di altissimo livello", per la comandante del Circomare Ylenia Ritucci "valorizza la doppia valenza del porto: pesca e turismo" e l’assessore al turismo Gironacci annuncia che "per lanciare lo shopping verrà premiata la vetrina più bella". ‘GustaPorto’ é organizzata dal Comune con il Mercato ittico, Marineria d’Italia, Il Madiere, Vedo a Colori, Scalalaggio Anconetani, Abc, Albergatori Civitanova, Gea Marche, Dmo Civitanova Turismo, Centriamo, CiViaggi, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Marchigianamente, Cea, Civitanova all’Opera, Contemporanea 2.0, Magma, Alcyone-odv, Wall Street English, L’albero dei balocchi, Europe Direct Ummc, Cnr Irbim, Polo tecnologico alto Adriatico. Hanno preso parte alla presentazione anche Alberto Monachesi, Siria Carella, Gianni Santori, Lavinia Bianchi, Giacomo Mantovani, Marco Scarpetta e Barbara Carano.