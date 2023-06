GustaPorto, si parte con la rievocazione della Sciabica Fari accesi sul mercato ittico tra cibo e tradizioni

Conto alla rovescia per la settima edizione di ‘GustaPorto’, l’iniziativa in programma domani che apre il gran tour di Tipicità e Anci. Sono tre le ultime novità: il nullaosta per quanto riguarda la rievocazione della Sciabica (avrà luogo alle 9 nello specchio acqueo tra ‘Ippocampo’ e ‘Lido della Polizia’), la presenza del caporedattore del Tg5 Giaocchino Bonsignore e l’annullamento del dibattito sulle specie ‘aliene’. La festa può dunque iniziare. ‘Turismo in porto’ é il nome dell’Agorà condotto da Hoara Borselli, al mercato ittico comunale, con la partecipazione di atenei, associazioni e protagonisti del territorio nella cornice scenografica del museo Magma. Varcata la porta del Mic, i profumi del mare inebriano l’aria: sono le proposte integranti degli chef civitanovesi, come il Club sandwich con sformatino di alici di Barbara Settembri della Locanda dei Matteri, il Burger dell’Adriatico realizzato da Andrea De Carolis per Sandwich Time, molluschi e crostacei alle erbe e panzanella proposti da Leonardo Pepa del Noi Restaurant, mentre l’Insalata Arcobaleno sarà il piatto di Cinzia Pacioni di Mollica Ristorante Osteria. Ancora, il Village il Tonno in porchetta ideato da Alessandra Scarpetta per Raphael Beach e l’idea del Kebab di merluzzo di Paolo Paniccia di Club Vela Osteria; il tutto abbinato ai ‘vinribelli’ e alle birre artigianali. Nei ristoranti già citati e in Officina Bistrot, Chalet Arturo, Croce del Sud, G7, ‘La Bottega’, Oro del mare, Mandì e Re Sole, fino a sabato prossimo, sarà attivo il circuito ‘Occhio a li furbi’. Nel pomeriggio, spazio alle tante suggestioni con la giornalista Sara Santacchi che guiderà i partecipanti ai sapori e ai personaggi del GustaPorto Village, insieme alla divertente lezione di pescato in inglese e il vociare sparso delle pesciarole. Intrattenimento con giochi e laboratori per bambini dell’Albero dei balocchi ed anche un’asta speciale al mercato ittico. I ‘moletti aperti’ andranno invece in scena alle 18.30: racconti, oggetti e assaggi con l’associazione ‘Il Madiere’, in collaborazione con Contemporanea 2.0. Restano in piedi i circuiti di shopping e le proposte con le varie associazioni, quali Abc, Centriamo, Associazione Albergatori, Gea Marche, Dmo, Cna, Confartigianato e Confcommercio.

Francesco Rossetti