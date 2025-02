"Gusti cambiati, meglio al forno"

"Sfrappe, limoncini, scroccafusi e cicerchiata, tutti rigorosamente fatti al forno anziché fritti - spiega Valentina Cervigni della Forneria Garibaldi, in piazza Annessione a Macerata –: questi sono i prodotti tipici di Carnevale che proponiamo e quest’anno stiamo ricevendo un riscontro davvero positivo. La richiesta di dolci al forno è cresciuta parecchio e ne stiamo vendendo moltissimi, forse perché nel tempo è cambiato il gusto dei clienti che ora preferiscono mangiare qualcosa di più leggero, sia nel gusto che per la digestione. Per noi il periodo di Carnevale sta andando molto bene, siamo soddisfatti".