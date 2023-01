Gusto e spettacoli, torna la festa del torrone

Una delle prelibatezze tipiche del territorio che sta riscuotendo sempre più successo a livello nazionale è di certo il torrone di Camerino e tornerà quest’anno nella sua veste tradizionale dopo la pandemia la festa del torrone che si celebra da sempre nella città ducale il 6 di gennaio. Domani tornerà l’appuntamento con tutti i suoi contorni classici, come spiega la presidente della Pro loco Camerino Delfina Benedetti: "Vogliamo tornare a godere di questa festa e di questo dolce. Rinascere e crescere con cose già consolidate e contorni nuovi, ma soprattutto riprendendo la gara dei torroni fatti in casa con la tradizione camerinese che tanto successo ha avuto nel 2020". Si partirà alle 15 all’interno del Sottocorte Village e si svolgerà appunto la premiazione di questa dolce competizione dove già anziani, associazioni, ma anche inaspettatamente tanti giovani hanno partecipato nella prima manifestazione di due anni fa. A giudicare una commissione con a capo il prof Piergiorgio Angelini dell’Accademia italiana della cucina e delegati del corso di scienze gastronomiche di Unicam. In programma esibizioni di giocoleria, artisti vari e uno spettacolo di danza prima della venuta della befana e soprattutto il taglio e l’assaggio del lungo torrone di Casa Francucci del maestro Paolo Attili che quest’anno misurerà all’incirca duecento metri. Da questa edizione, la festa del torrone diventa nuova sede di tappa del Grand Tour delle Marche 2022, il circuito di eventi promosso dall’organizzazione di Tipicità con Anci Marche, in collaborazione con la Regione Marche e la partnership progettuale di Banca Mediolanum e Mediolanum Private Banking. Tutte le info sulla manifestazione nel sito www.tipicitaexperience.it. Intanto ggi, alle 18 all’auditorium Benedetto XIII di Camerino, va in scena "Rime insaponate", ovvero bolle di sapone e poesia con Alekos "il poeta delle bolle". Ingresso libero.