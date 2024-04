Guzzini chiude in bellezza il 2023. L’ad Grasso: molto soddisfatti

Ha abbondantemente doppiato la boa dei 110 anni di attività ininterrotta la "F.lli Guzzini" di Recanati che chiude il 2023 all’insegna del rafforzamento con fatturati stabili sull’anno precedente e in crescita rispetto al periodo ante Covid, un significativo aumento della redditività aziendale, un importante miglioramento della già positiva situazione finanziaria netta. "Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti – commenta Sergio Grasso (nella foto), amministratore delegato dell’azienda – ottenuti nonostante uno scenario macroeconomico complesso: indebolito in Europa e incerto a livello globale per le tensioni geopolitiche. Abbiamo attuato una strategia di rafforzamento – precisa Grasso – in particolar modo attraverso la ricerca formale di nuove collezioni per la tavola e la specializzazione di alcune aree funzionali nel mondo della cucina. Risultati ottenuti grazie al fondamentale contributo di tutta la comunità aziendale". Nell’ultimo anno sono state assunte dieci nuove persone e sono organizzate continuative attività di formazione sui temi della sicurezza, marketing e sostenibilità ambientale. "Siamo stati pionieri nello sviluppo di tecnologie produttive per oggetti – aggiunge – che contribuiscono attivamente alla salvaguardia dell’ambiente e abbiamo puntato sulla plastica riciclata quando era considerata ancora una rischiosa incognita". Nel 2019 viene lanciato il programma ‘Circle’ che introduce ufficialmente l’uso di materiali di recupero nel processo produttivo: produzione con impiego di plastica riciclata, uso di materiali riciclati e inchiostri biocompatibili per il packaging, zero scarti di produzione, autoproduzione di energie da fonti rinnovabili (nel 2023 ulteriormente ampliato l’impianto fotovoltaico). È del 2022 il raggiungimento dello status di Società Benefit che pone Fratelli Guzzini fra le società che includono nel proprio statuto l’impegno ad operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti dell’ambiente e delle persone e per questo prende parte attiva al progetto Marlic, piattaforma collaborativa sul tema della manifattura sostenibile, della eco sostenibilità di prodotti e processi per nuovi materiali finanziato dalla Regione Marche.

ant. t.