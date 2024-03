Ha chiesto scusa ed è tornato libero. Infastidisce le ragazze: arrestato

Ubriaco e molesto, si è messo a infastidire alcune ragazze al bar dei giardini Diaz, e quando sono arrivati i carabinieri se l’è presa anche con loro. Per questo l’altra sera è stato arrestato Erlin Jorgji, 36enne albanese residente in città. Dopo l’arresto, in tribunale si è scusato, ha patteggiato la pena ed è tornato in libertà. L’episodio è avvenuto mercoledì poco prima di mezzanotte. Una ragazza dal bar La Rotonda, davanti ai giardini Diaz, ha chiamato il 112 chiedendo l’intervento di una pattuglia, perché lei e le sue amiche erano state infastidite da un cliente molto ubriaco. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno notato subito il soggetto, decisamente agitato e impegnato a discutere con il titolare, che stava tentando di tenerlo sotto controllo. Alla richiesta di fornire le generalità, Jorgji si è scagliato contro i militari, arrivando con il viso a pochissima distanza da quella dei militari. Nonostante anche un suo connazionale tentasse di calmarlo, il 36enne ha iniziato a minacciarli, poi li ha spintonati e strattonati, mettendo loro le mani addosso e cercando in ogni modo di sottrarsi al controllo. La situazione si è fatta sempre più concitata, l’albanese continuava a divincolarsi e a fatica i carabinieri sono riusciti alla fine a bloccarlo e a mettergli le manette. Entrambi i militari hanno poi avuto bisogno delle cure del pronto soccorso, e hanno avuto una prognosi di 5 giorni per le lesioni riportate nella colluttazione con il 36enne. L’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e trattenuto nella camera di sicurezza della caserma dell’Arma.

Ieri mattina per lui in tribunale si è tenuto il processo per direttissima, come disposto dal sostituto procuratore Vincenzo Carusi. In aula, davanti al giudice Federico Simonelli, difeso dall’avvocato Vanni Vecchioli, l’uomo si è scusato con i carabinieri, ammettendo di aver agito in quel modo sconsiderato perché aveva bevuto troppo. L’avvocato Vecchioli ha chiesto dunque di patteggiare la pena, concordata a un anno e tre mesi con il pubblico ministero Francesca D’Arienzo. Dopo la sentenza, l’albanese è tornato in libertà.