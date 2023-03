Ha un incidente, ma guidava sotto l’effetto di droga

Al volante sotto l’effetto di droga, si è ribaltato colpendo un palo segnaletico. Così è finito nei guai un operaio. L’incidente era avvenuto la sera del 28 febbraio, nel territorio di Pieve Torina. Mentre percorreva un tratto in salita della strada provinciale 96, in direzione di Colfiorito, al volante di una Fiat Panda, l’operaio aveva sbandato, aveva colpito un segnale stradale e si era ribaltato più volte. La sua auto era rimasta ferma nel senso di marcia in direzione opposta, in modo pericoloso, e altri automobilisti di passaggio avevano subito segnalato l’incidente. Erano arrivati i soccorsi, per le cure necessarie al conducente ferito. Ed erano arrivati anche i carabinieri della stazione di Pieve Torina. I militari si erano subito insospettiti per un incidente avvenuto in maniera autonoma, senza cause esterne. Così hanno approfondito un po’ le circostanze del fatto, accertando con le analisi che il giovane al volante aveva da poco assunto droga. Per lui dunque è scattata la denuncia per il reato guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

