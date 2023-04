"Hai l’amante, ti ammazzo". E picchia il marito

di Paola Pagnanelli

Mentre il marito assisteva i familiari malati di Covid, la moglie si sarebbe convinta che avesse un’amante e avrebbe iniziato a tormentarlo, arrivando persino a picchiarlo davanti alle bambine. Per questo adesso è accusata di stalking una professionista che lavora in un Comune dell’entroterra, per gli episodi che sarebbero avvenuti dal dicembre 2021 fino ai mesi successivi. Secondo l’accusa, tutto sarebbe iniziato quando lui, un commerciante dell’entroterra, aveva dovuto lasciare la casa familiare per aiutare i parenti, tutti alle prese con il Covid e anche in maniera preoccupante. Questo avrebbe persuaso la donna, una 41enne, che ci fosse una tresca segreta. Avrebbe dunque iniziato a tempestarlo di telefonate, dicendo che avrebbe lasciato il lavoro per punirlo, così lui avrebbe dovuto mantenere tutta la famiglia. Poi il 22 gennaio 2022 si sarebbe presentata nell’ufficio di lui, urlando che aveva rovinato la loro famiglia e girando per le varie stanze in cerca di questa fantomatica amante. Il giorno dopo sarebbe tornata alla carica portando le bambine, e dopo una discussione avrebbe iniziato a picchiare il padre davanti alle figlie, colpendolo al viso e urlando: "Ti ammazzo, ti massacro, ti devi vergognare". Un paio di mesi dopo, quando lui aveva riaccompagnato a casa di lei le figlie, di nuovo lo avrebbe mortificato di fronte alle bambine con insulti e offese. A questo si sarebbero aggiunte continue e inarrestabili richieste di denaro, dettate da pretesti più che da necessità, come auto nuove o spese extra poco chiare. Il tutto scatenato da un desiderio di rivalsa per una presunta amante del commerciante, della quale però non è mai stata trovata traccia alcuna. Alla fine l’uomo, preoccupato soprattutto per il fatto che la moglie ostacolasse ogni suo tentativo di continuare a vedere le bambine, oltre ad avviare la causa di separazione l’aveva denunciata per stalking. Così il caso della 41enne ieri mattina è finito all’esame del giudice dell’udienza preliminare Claudio Bonifazi. L’avvocato difensore Paolo Rossi però ha aderito allo sciopero indetto dalle Camere penali contro la riforma Cartabia, dunque è stato necessario rinviare l’udienza al 21 giugno, per poter valutare come procedere, e cioè se rinviare a giudizio la donna o archiviare le accuse. L’uomo si costituirà parte civile con l’avvocato Simona Nasso, per difendere la sua posizione in questa incresciosa vicenda.