’Hair style Carla Ferretti’ festeggia mezzo secolo: "Lavoro pieno di stimoli"

Festa grande per il mezzo secolo di attività della parrucchieria ‘Hair style Carla Ferretti’, in via Guicciardini. Nel fine settimana, amici e familiari dell’acconciatrice si sono ritrovati nel suo salone, nel quartiere di Villa Eugenia, per onorare il lungo servizio. Tra loro, l’ex sindaco Tommaso Claudio Corvatta, il consigliere comunale Roberto Mancini e l’ex Mirella Franco. Un affetto di cui Ferretti si dice "compiaciuta", lei che ha anche ricevuto una targa da Confartigianato per i cinquant’anni di lavoro.

"Aprii nel novembre del 1973 – racconta –, inizialmente lavoravo solo con le donne, poi nel 1989 iniziai a pettinare anche gli uomini".

Da allora, Ferretti ha seguito tutte le evoluzioni del mestiere: "Tante cose sono cambiate in tutto questo tempo: all’inizio si lavorava tantissimo, soprattutto sotto le feste come Pasqua e Natale. Ricordo che certi giorni si doveva iniziare alle cinque del mattino".

In quegli anni le parrucchiere erano poche, "forse quattro o cinque per quartiere – ricorda –, poi sono diminuite le distanze ed è aumentato il numero dei saloni". Nonostante i tempi siano cambiati "mi sono adeguata al cambiamento – chiarisce Ferretti –, cercando di restare sempre sulla cresta dell’onda. Infatti, qui vengono molte ragazze. In generale è un mestiere che faccio con grande passione – confessa –, un giorno qui non mi pesa per niente. Il capello è una delle cose più belle che esistano, per questo va trattato bene". Francesco Rossetti