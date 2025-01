Halley, finale da thriller. Il castigo arriva dall’ex

LOGIMATIC

73

HALLEY MATELICA

69

LOGIMATIC : Myers 2, Petrilli ne, Torreggiani 13, Zani ne, Ranitovic 1, Domenichelli 8, Ranuzzi 17, Tibs 8, Cortese ne, Balducci 7, Piazza 8, Baggi 9. All. Lolli.

HALLEY MATELICA: Arnaldo 6, Rolli, Panzini 6, Pali ne, Mentonelli ne, Dieng 16, Morgillo 6, Zanzottera 11, Riccio 14, Gaeta ne, Musci ne, Eliantonio 10. All. Trullo.

Arbitri: Bonfigli, De Rosa.

Parziali: 20-21, 19-23, 16-13, 18-12.

Nello scontro diretto che valeva molto in chiave Play In Gold la formazione matelicese perde alla distanza dopo essere stata in vantaggio anche di 14 lunghezze. Priva di capitan Mentonelli, infortunato, e con Morgillo in campo con la febbre, la Halley parte col piede giusto e nel secondo quarto sembra poter dilagare (28-42 al 17’), ma prima dell’intervallo gli emiliani firmano un parziale di 9-0 grazie al pressing e alla difesa a zona. Si va al riposo sul 39-44. Nella ripresa i locali sono più determinati, mentre i matelicesi perdono il bandolo della matassa. La sfida si fa sempre più incerta.

Ozzano allunga a +6, la Halley torna a -3 (72-69) con una tripla di Dieng a 52’’ dalla sirena. Il finale è da thriller. Dieng attacca Ranuzzi che scivola, prova la bomba ma colpisce il ferro; il rimbalzo è matelicese, però il tavolo non ricicla i 14’’ e così la sirena dei 24’’ suona anche se la Halley avrebbe ancora la possibilità di costruirsi un altro tiro. Gli arbitri non si accorgono di nulla, la sfera resta alla Logimatic con una manciata di secondi da giocare. Rimessa emiliana in attacco, fallo immediato sull’ex di turno Ranitovic che segna dalla lunetta il suo unico punto del match – il più importante –, che chiude definitivamente i conti.

Mauro Grespini