Halley Matelica supera Bramante Pesaro 78-71 in Gara1 dei Quarti Playoff

HALLEY MATELICA 78 BRAMANTE PESARO 71

HALLEY MATELICA: Arnaldo 5, Rolli 2, Panzini 15, Pali, Dieng 7, Morgillo 10, Mazzotti, Zanzottera 20, Riccio 17, Gaeta, Musci, Eliantonio 2. All. Trullo.

BRAMANTE PESARO: Crescenzi 14, Ricci 8, Sgarzini 5, Ferretti, Ferri 5, Nicolini, Centis 3, Rinaldi 7, Stefani 25, Panzieri 4, Lanci. All. Nicolini.

Parziali: 20-16, 20-24, 20-15, 18-16; progressivi: 20-16, 40-40, 60-55, 78-71.

La Halley vince gara1 dei quarti di finale playoff, ma per raggiungere l’obiettivo deve sudare le proverbiali cinque camicie. La formazione pesarese, infatti, giunta ottava al termine del Play In Gold, fa vedere subito quanto sia diverso il clima di questa ultima parte della stagione. I matelicesi di coach Trullo, leader finora del raggruppamento, devono sfoderare una prestazione importante per piegare la resistenza avversaria. L’avvio del match è uno di quelli dalle "marce alte", con Morgillo che tiene a galla i locali di fronte all’ottima partenza ospite. Il primo quarto si chiude con la Halley avanti di 4 lunghezze. Nella seconda frazione il Bramante accelera, recupera e si porta avanti grazie alla premiata ditta Crescenzi-Stefani. La fuga, però, viene stoppata dai padroni di casa che, sotto di 9 punti, arrivano al riposo in parità con i colpi di Zanzottera e Dieng proprio sulla sirena. Dopo l’intervallo si assiste a un match veramente equilibrato e vibrante. Il terzo quarto vede di nuovo avanti la Halley (+5), ma il match resta apertissimo, anche perché Stefani (miglior realizzatore di serata) continua a giocare a livelli molto alti. I ragazzi di coach Trullo provano ad allungare, tuttavia due triple di fila di Ricci riportano sotto i pesaresi. Solo a meno di due minuti dal termine Panzini toglie le castagne dal fuoco mettendo dentro 5 punti (76-69) che valgono lo strappo decisivo. Giovedì alle 21 gara2 a Pesaro.

m. g.