Halley Thunder, c’è lo spirito giusto

Al via la preparazione della Halley Thunder per il suo quarto anno consecutivo in A2 femminile. Il presidente Euro Gatti, in fase di presentazione nella sede della fondazione "Il Vallato", a Matelica, ha detto che l’obiettivo stagionale è "di continuare con i progressi che la squadra e la società hanno compiuto anno dopo anno", mentre l’imprenditore Giovanni Ciccolini, titolare di Halley Informatica, ha salutato il gruppo con soddisfazione perché "è palpabile l’entusiasmo che si respira". Poi, a proposito del nuovo palasport in costruzione (proprio grazie all’investimento della sua azienda), Ciccolini ha auspicato che possa essere pronto in primavera per "poterci giocare qualche partita prima della fine del campionato". Alla presentazione c’erano anche il sindaco di Matelica, Denis Cingolani, e l’assessore Graziano Falzetti. E la squadra? "Sulla carta forse possiamo essere nelle fascia delle prime cinque posizioni – ha detto coach Domenico Sorgentone –. Però nel nostro girone ci sono tutte formazioni costruite con criterio, non sarà facile, ci dovremo guadagnare ogni cosa. E ciascuna giocatrice dovrà essere utile alla causa di tutti". "Siamo pronti e carichi per affrontare la nuova stagione – ha aggiunto il diesse Piero Salari –, ora spetta al parquet dire se il lavoro che abbiamo fatto sul mercato darà buoni frutti".

E’ tornata anche il capitano Debora Gonzalez, alla sesta stagione a Matelica: "Sono passati sei mesi dall’intervento ed è stato un periodo duro in cui ho svolto un grandissimo lavoro di recupero. Sono emozionata! Non parlo di obiettivi, dico solo alle mie compagne: divertiamoci e facciamo squadra, il resto verrà da sé". In rosa anche l’highlander Carolina Sanchez, classe ‘76: "Siamo una bella squadra con giocatrici di talento – ha concluso – e, se faremo gruppo come l’anno scorso, sapremo essere compatte nei momenti di difficoltà e potremo disputare una buona stagione".

Le altre ragazze in organico: Benedetta Gramaccioni (confermata), Alessia Cabrini (confermata), Anna Poggio (confermata), Noemi Celani (confermata), Asya Zamparini (confermata), Giulia Patanè (nuova), Ilaria Bonvecchio (nuova), Lisa Andreanelli (nuova), Aurora Catarozzo (nuova), Tamara Shash (nuova), Asia Battellini (confermata). A queste, durante le prime settimane di preparazione si aggiungono tre giovani 2009 del vivaio: Giulia Caciorgna, Greta Giovannini e Shadey Paolini.

