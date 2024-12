Halley Thunder Matelica sfiora l'impresa contro Delser Crich Udine: 66-70

Halley Thunder Matelica: Shash 5, Cabrini 2, Patanè 7, Celani 13, Battellini, Gonzalez 14, Zamparini 2, Poggio 14, Bonvecchio 9. Andreanelli, Sanchez, Catarozzo. All. Sorgentone.

Delser Crich Udine: Bovenzi 11, Penna, Sasso 4, Bacchini 13, Gianolla 9, Milani 22, Cancelli 2, Agostini, Bianchi 3, Casella, Gregori 6. All. Riga.

Arbitri: Calella e Cieri.

Parziali: 27-15 15-15, 11-19, 13-21.

Non riesce alla Halley Thunder Matelica l’impresa di battere la capolista Delser Crich Udine, ma ci è mancato davvero poco. La squadra ospite, sotto di 14 punti nella prima parte del match, non sbanda, ritrova la forza per recuperare nel terzo quarto e fa il colpaccio nell’acceso finale di gara. Il primo quarto è di chiara marca locale, il secondo è più equilibrato: le matelicesi vanno al riposo sul 42-28. Veemente la reazione di Udine grazie a un parziale di 10-0 nei primi due minuti e mezzo dopo l’intervallo. Friulane di nuovo in partita (53-49 al termine del terzo quarto).

La Halley non ha Gramaccioni influenzata, mentre Bonvecchio è gravata dai falli. Tutto è sulle spalle di Pepo Gonzalez che, con la Poggio, riesce comunque a tener testa alle avversarie (61-60 a tre minuti e mezzo dalla sirena). Però nel finale si stringono le maglie della difesa ospite, Matelica sbaglia le chances del possibile 68-68 e così chiude il conto Milani a 13 secondi dal termine.