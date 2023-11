Halloween, caos in centro. Falò acceso vicino alle auto

Notte di Halloween, in via Nave un gruppo di giovani accende un falò, a ridosso di un’auto e sotto i balconi delle case. Come al solito, una notte di schiamazzi e minacce ai residenti, di atti vandalici - come quelli avvenuti in via Isonzo - e in centro notte insonne per chi vive alle spalle di corso Umberto "dove si è anche sfiorata la rissa tra adulti e ragazzini. Un residente, a cui lanciavano continuamente dei petardi contro la casa, è sceso in strada e si è rischiato grosso quando quando ha chiesto ai ragazzini di smetterla e loro lo hanno sfidato rispondendogli ‘perché sennò che ci fai?".

È il racconto di Stefano Bianconi. Abita lì anche lui: "da vacanzieri, ci siamo innamorati di Civitanova e da Bologna ci siamo trasferiti qui. Era il 2008 e abbiamo fatto questa scelta per la qualità della vita. Ma, Civitanova a quei tempi era migliore. Sia chiaro, le città in questi anni sono tutte cambiate e un po’ ovunque si assiste a un peggioramento sotto l’aspetto della sicurezza, ma qui non siamo in una metropoli. Siamo 40.000 abitanti e non si può più sopportare di essere tutte le notti sotto scacco di un manipolo di ragazzini". Le forze dell’ordine sono state chiamate "e arrivano sempre quando chiamiamo, anche l’altra notte – dice Bianconi –, ma i ragazzini scappano nel frattempo. Non rischiamo nulla, non vengono identificati e quindi non c’è nemmeno un’assunzione di responsabilità da parte dei genitori e per noi non cambia niente: non possiamo riposare e dobbiamo subire, senza alcuna speranza che le cose migliorino".

"L’altra notte – riferisce – si sono messi a dare fuoco a della carta in mezzo alla strada, a pochi centimetri dalle macchine, un comportamento molto pericoloso. A questo si aggiunga che siamo continuamente svegliati da urla e bestemmie e questa è anche una zona di spaccio. Siamo esasperati. Le telecamere? Ci sono, ma i risultati? I ragazzi peraltro sono sempre i soliti. L’unica cosa certa è che la situazione è inaccettabile e le cose peggiorano, ma è venuto il momento di fare qualcosa di serio perché non ne possiamo più". Come in via Nave e dintorni, l’altra notte gruppi di balordi se ne sono andati un po’ in giro per la zona del centro e, complice anche l’eccesso di alcol, hanno dato sfogo a raid vandalici, come quello che ha colpito le auto parcheggiate in via Isonzo dove ignoti si sono accaniti sugli specchietti laterali sfasciandoli e lasciandoli penzolanti.