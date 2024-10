"Halloween Kids Party", giochi al Sottocorte Village

"Halloween Kids Party" è l’evento organizzato a Camerino, al Sottocorte Village, dal movimento giovanile Panta Rei, dal Comune e dalla Pro loco. Appuntamento oggi alle 17. "Questa iniziativa di Halloween è nata un paio di anni fa – spiega Rebecca Ciciani (foto), presidentessa del movimento giovanile Panta Rei –, indirizzata soprattutto ai bambini per trascorrere un pomeriggio di gioco in allegria: ci saranno giochi a tema e giochi tradizionali come ruba bandiera, un-due-tre stella e piccole cacce al tesoro. Ovviamente chiedendo sempre dolcetti, facciamo regalare loro anche dolciumi vari con la collaborazione delle famiglie. È stata scelta questa location per coinvolgere anche attività commerciali. Speriamo ci sia partecipazione e che piaccia non solo ai bambini, ma anche ai loro familiari". Il movimento Panta Rei è un’associazione giovanile e studentesca di Unicam nata nel 2019. "Cerchiamo di organizzare durante l’anno eventi con lo scopo di aggregare i ragazzi e le ragazze della città e del circondario – continua Ciciani –, ma anche fare attività di volontariato per la comunità, nello specifico eventi culturali, musicali, d’intrattenimento, a volte anche per la popolazione studentesca universitaria, mentre sotto le feste facciamo iniziative come le tombole nei centri sociali. Siamo poi gli organizzatori in estate del Phoenix Festival – conclude la presidentessa di Panta Rei – insieme all’associazione Musicamdo. Si tratta di un festival di concerti con artisti di livello nazionale e non solo, agli impianti sportivi universitari".