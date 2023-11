Halloween maceratese al parco di Villa Lauri L'associazione "Genitori&figli, per mano" ha organizzato una caccia al tesoro di Ognissanti nel parco di Villa Lauri, per far conoscere le leggende del territorio maceratese. Prossimo appuntamento: Lanternata di San Martino all'Abbadia di Fiastra. Iscrizioni: genitoriefiglipermano@gmail.com.