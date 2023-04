"I nostri militari hanno fatto bene il loro dovere – commenta il colonnello Nicola Candido, comandante provinciale dell’Arma –, sono stati elogiati non solo da me ma da tutta la scala gerarchica, fino al comandante generale Teo Luzi, che ha scritto una lettera di apprezzamento per l’intervento, per le capacità di dialogare con una ragazza che aveva un momento di difficoltà. Il pronto intervento ha questa peculiarità: le gazzelle possono essere chiamate per una rapina, un incidente, una rissa, uno scippo o una persona che sta male. Bisogna sapersi regolare diversamente, può servire l’intervento arma in pugno oppure, come l’altra sera, il saper dialogare e farsi ascoltare,