"Hanno salvato mia madre. Un grazie a Neurologia"

"Spesso capita di leggere articoli su casi di malasanità pubblica. Anche per questo, nel momento in cui si verificano situazioni che dimostrano che questa funziona, ritengo sia doveroso farlo sapere, ringraziando pubblicamente tutti coloro che, nonostante la carenza di risorse, si adoperano in ogni modo, anche con sacrificio personale, per salvare vite umane". È quanto scrive Gianfranco Risà, con il pensiero rivolto alla neurologa Katia Fabi, allo staff medico di Neurologia, a partire dal primario, Emanuele Medici, e ai suoi collaboratori Elisabetta Cartechini, Christian Marcotulli, Katiuscia Nardi, Silvia Paolucci, Martina Pesallaccia, Cristina Petrelli e Carlo Vico, alla logopedista, Francesca Foggetti, alle fisioterapiste, agli infermieri e alle operatrici socio-sanitarie dei quali ha apprezzato la professionalità, ma anche una non comune sensibilità. Tutti insieme hanno salvato sua madre.

"Lo scorso 16 marzo – racconta Risà – mia madre Anna Assogna è stata colpita da un ictus ischemico. Contattato il 118, dopo pochi minuti è giunta l’ambulanza seguita, a breve, dall’auto medica. Rilevata la gravità della situazione è stato preavvertito il pronto soccorso dell’ospedale di Macerata, dove mia madre è stata visitata dal medico presente, raggiunto dalla neurologa Katia Fabi. Questa, dopo averla a sua volta visitata, con fare professionale e con la dovuta sensibilità, mi ha comunicato che era in pericolo di vita. Dopo averla sottoposta alla Tac ed essere venuta a conoscenza delle pregresse patologie, la Fabi si è adoperata con i colleghi della neuroradiologia interventistica dell’ospedale regionale di Ancona per effettuare una trombectomia meccanica, a cui – però – date le condizioni di mia madre - si è dovuto rinunciare perché troppo rischiosa".

Restava un’ultima possibilità, la trombolisi, pur sempre rischiosa, ma che avrebbe potuto dissolvere il trombo. "La dottoressa Fabi ha compreso la mia volontà di fare qualsiasi cosa per salvare mia madre e ha effettuato la trombolisi, scelta che ha salvato mia madre. Si sente parlare di medicina difensiva, riferendosi a medici che, nel prendere decisioni, si preoccupano prima di tutto di evitare il rischio di conseguenze giudiziarie, anteponendo questa finalità alla salute del paziente. Non così la Fabi che ringrazio pubblicamente per essersi assunta la responsabilità di eseguire la trombolisi, evidenziando, oltre ad elevate doti professionali, una empatia ed una umanitá che, in quei momenti cosi emotivamente difficili per un familiare del paziente, sono state per me di grande aiuto e conforto. Il successivo ricovero nel reparto di Neurologia – conclude Risà – mi ha dato poi modo di apprezzare oltre la professionalità anche la disponibilità degli altri medici".