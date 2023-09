"Hanno salvato un uomo": carabinieri premiati

di Lucia Gentili

Piazza della Libertà gremita, domenica sera a Tolentino, per la consegna del premio "Ponte del Diavolo" al cittadino tolentinate dell’anno. L’associazione "I ponti del diavolo", di concerto con l’amministrazione, l’ha consegnato all’agente sportivo Silvio Pagliari "per aver contribuito con la sua attività alla promozione del calcio tra i giovani a livello locale e internazionale portando alto il nome della città e per l’impegno profuso in campo sociale". "Sono stato onorato – ha detto Pagliari –. Nel mio mestiere si viaggia molto ed è proprio dalla lontananza che si capisce ancor di più il valore delle radici". A consegnare il riconoscimento, il sindaco Mauro Sclavi e il senatore Elena Leonardi, oltre alla presidente dell’associazione Carla Passacantando. Sono state consegnate anche tante menzioni d’onore. A partire dal carabiniere scelto Loris Margiotta e dal brigadiere Alessio Paolini per aver salvato un tolentinate che lo scorso luglio aveva tentato di farla finita. "Sono orgogliosa di avere personale con questa professionalità, passione e spirito di sacrificio in servizio – ha commentato il maggiore Giulia Maggi, comandante della Compagnia dei carabinieri di Tolentino –. Anche se per loro rientra nella normalità, essendo deputati al pronto intervento. Fondamentale la prontezza con cui hanno eseguito le procedure di primo soccorso, con un risultato insperato e che non era scontato. Con l’immensa gratificazione di aver salvato una vita. Ci hanno creduto. Poi è stato bello il riconoscimento pubblico, da parte dell’associazione, dell’amministrazione comunale e dei cittadini, in una fiducia reciproca. Ci fa lavorare con maggiore entusiasmo. Ne siamo molto grati. Bravissimi inoltre i ragazzi che, visto l’uomo, si sono precipitati in strada sbracciando e facendo subito la segnalazione". Omaggio floreale a Beatrice Cesoroni che ha conquistato, proprio l’altro ieri, il secondo posto al campionato nazionale di bocce under 15.