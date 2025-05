"Hanno tolto i sacchetti con il chip. Ora parlano di tariffa puntuale"

L’assessore Giuseppe Cognigni vuole adottare la tariffa puntuale nel calcolo della Tari. "Una proposta a cui arriva dopo che l’amministrazione Ciarapica ha perso sette anni". Stronca l’annuncio Giulio Silenzi (Pd). Il progetto di dotare di un chip i sacchetti dei rifiuti fu avviato dalla giunta Corvatta. "Era tutto pronto – ricorda Silenzi – per realizzare la tariffa puntuale nel 2018. Ma con il cambio di amministrazione, l’allora assessore Troiani decise di eliminare i chip, un sistema a suo dire inutile e che costava troppo, 200mila euro. Un risparmio che però non sono stati capaci di usare per abbattere la tariffa".

Quella scelta venne accompagnata da aspre polemiche con Silenzi, che da vice sindaco e assessore ai rifiuti aveva introdotto i chip: "Vanificarono un proficuo lavoro durato quattro anni, ma Troiani doveva fare scelte in discontinuità con “quelli di prima“ e l’unica cosa che fece fu eliminare quello che a suo dire era un inutile microchip. Il risultato è stato l’esplosione dei costi di smaltimento, la diminuzione della raccolta differenziata e l’impossibilità di attuare la tariffa puntuale, ovvero consentire a chi più differenzia di pagare meno".

Gli anni della gestione Ciarapica segnano per il Dem "un settore abbandonato, con la Tari aumentata di circa il 20 per cento, anche perché la destra non è stata e non è capace di scegliere il sito per la nuova discarica e oggi Civitanova spende una barca di milioni in più per lo smaltimento e la raccolta". Duro il giudizio su Palazzo Sforza in tema di gestione rifiuti: "I cittadini devono fare i conti con un’amministrazione di incapaci e incompetenti, bravi solo nella propaganda. Come quando Cognigni e Ciarapica annunciarono per gennaio 2024 l’apertura di un centro raccolta rifiuti in via Nave, ma lì ci sono le erbacce".

E sull’annuncio della tariffa puntuale "Cognigni dica quanto costa e se la spesa finirà per confluire sul piano finanziario, su cui la giunta Ciarapica scarica i costi di gestione dei rifiuti per poi spalmarli sulle bollette dei cittadini. Questi sono i dati che un amministratore dovrebbe fornire. Il resto è propaganda".

Lorena Cellini