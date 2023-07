"Hanno tolto il bagnino nella spiaggia libera"

di Giorgio Giannaccini

"L’altro giorno mio figlio piccolo (di appena due anni) stava per affogare in mare, e per fortuna si è riusciti ad evitare il peggio perché stavo con altri genitori che mi hanno aiutata ad afferrarlo, portandolo in salvo. Ma il vero problema è che il Comune ha tolto il bagnino di salvataggio che era presente in questa spiaggia libera, fra lo chalet Il Vascello e il ristorante Tutto Esaurito. Tuttavia la zona sud è abbandonata: il litorale non è stato pulito e ci sono tanti rami e tronchi". A raccontarlo è Michela Fagiani, 44 anni, originaria di Loreto ma residente dal 2006 nel Lido delle Nazioni di Porto Recanati, insieme alla sua famiglia. L’episodio risale a lunedì pomeriggio, verso le 18, proprio in quel tratto di spiaggia che si trova davanti casa sua, dove va ogni giorno con i figli a prendere un po’ di sole. "Tutto nasce dal fatto che da due anni è stato tolto senza motivo il servizio di salvataggio – dice Fagiani –, quando prima veniva garantito dal Comune, ogni giorno, con la presenza di un bagnino. Qui ci vanno i residenti dei palazzi ubicati tra via Inghilterra, via Germania e via Francia, e in piena estate parliamo di circa duecento persone. Lunedì pomeriggio stavo in spiaggia insieme a dei vicini, e il gruppetto dei bimbi si era avvicinato alla riva. A un certo punto il piccolo è inciampato ed è cascato a faccia avanti, bevendo un po’ d’acqua e rischiando così di annegare". "Da madre ho avuto subito paura – aggiunge lei –, però nel frattempo gli altri genitori che stavano con me sono corsi subito per prenderlo e portarlo fuori dall’acqua, sano e salvo. E’ andata bene che ero in compagnia, altrimenti da sola sarebbe stato molto più difficile. Ma questo episodio deve far riflettere che abbiamo bisogno di un bagnino, perché qua vengono molte famiglie con bambini. D’altronde paghiamo le stesse tasse di tutti gli altri residenti, quindi cosa siamo noi dei cittadini di serie B? Il mio invito a chi di dovere è di muoversi immediatamente". E oltre a ciò, Fagiani spiega che ci sono pure altre criticità: "Malgrado siamo a luglio, il litorale è pieno zeppo di rami e tronchi. Qualche giorno fa abbiamo fatto una segnalazione all’ufficio tecnico, e il risultato è che non si è visto nessuno. Al sindaco Andrea Michelini lo invito a farsi una passeggiata qua e vedere come è la situazione. L’amministrazione – conclude – non può pensare di migliorare questa parte di città solo con panchine e cestini in pineta Volpini".