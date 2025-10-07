Harakiri Cbf Balducci all’esordio. Con Cuneo arriva solo un punto

Cbf Balducci

2

Cuneo

3

CBF BALDUCCI : Kokkonen 28, Kockarevic 13, Bonelli 3, Crawford 9, Clothier 5, Decortes 23, Caforio (l). Bresciani, Batte, Sismondi, Mazzon, Piomboni, Ornoch, Capodacqua. All. Lionetti.

HONDA CUNEO GRANDA: Kollisiani 8, Keene 13, Pritchard 19, Cecconello 1, Pucelj 16, Signorile 2, Diop 31, Bardaro (l), Atamah, Rivero 1, Martinez, Marring, Magnani, Allaoui, All. Salvagni.

Arbitri: Saltalippi, Carcione.

Parziali: 30-28, 25-12, 27-29, 18-25, 14-16.

È amaro il debutto in A1 per la Cbf Balducci, che assapora una vittoria sfumata all’ultimo ad opera di un Cuneo che non molla mai. Il primo set è all’insegna dell’equilibrio con la Cbf Balducci che riesce a piegare un Cuneo che ribatte colpo su colpo. Maceratesi avanti (12-8), ma le piemontesi si rifanno sotto e superano le avversarie (15-16). Macerata è costretta a rincorrere quando il muro di Decortes porta il risultato in parità (22-22). Poi è un braccio di ferro che dopo 37 minuti è vinto dalle ragazze di coach Lionetti con Kockarevic e con un attacco fuori delle ospiti (30-28).

Il secondo set è sin dalle prime battute nelle mani della Cbf Balducci con Cuneo che non riesce a tenere il passo delle maceratesi. La squadra di Lionetti sfrutta l’onda lunga del set vinto in precedenza ed è quasi un monologo. Non c’è praticamente partita (11-2) con il muro di Kockarevic, e poi c’è il muro di Crawford (21-9), fino al 25-12 finale.

Il terzo set è tutta un’altra musica rispetto al precedente: è molto combattuto come quello iniziale, ci vogliono 36 minuti perché Cuneo riesca ad accorciare le distanze. La gara va avanti sul filo dell’equilibrio, non c’è una squadra capace di prendere il sopravvento, i due team arrivano alla fine sotto braccio quando Diop mette a terra il pallone della vittoria del set (27-29).

Nel quarto set l’equilibrio dura poco (9-9), poi Cuneo allunga il passo (11-15) e le maceratesi non riescono a rientrare in gara, anche se coach Lionetti mischia le carte mandando in campo anche Mazzon e Piomboni. Ma il set è nelle mani di Cuneo che non se lo lascia sfuggire (18-25).

Si va al tie break con le piemontesi con il morale alto per avere rimesso in discussione la partita. E Cuneo parte con il piede giusto (1-4). C’è da rincorrere e la Cbf Balducci ci riesce quando Kokkonen mette a terra il pallone del 9-9. A quel punto Macerata prova a scappare (14-11) ma Cuneo non molla (14-14) e vince (14-16), dopo che Macerata spreca tre palle match.