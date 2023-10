Harley Davidson che passione

Tolentino domenica scorsa ha ospitato un raduno di harleysti, ovvero di possessori e appassionati di motociclette Harley Davidson. L’iniziativa è stata organizzata dal Chapter Event Route 76 di Jesi insieme ad alcuni bikers locali, in occasione del 120° anno di fondazione della celebre casa produttrice di moto, fondata a Milwaukee nel 1903. Tanti i motociclisti che sono stati accolti dall’assessore Fabiano Gobbi; nel corso della giornata hanno visitato il centro storico e il Poltrona Frau Museum. Immancabile la degustazione di prodotti tipici in un agriturismo della zona. Al termine delle visite foto ricordo per tutti i partecipanti. "Continuiamo ad ospitare raduni motoristici – ha commentato l’assessore alle attività produttive Gobbi –. Questa volta è toccato agli amici amanti dell’Harley Davidson che hanno potuto apprezzare le bellezze del nostro territorio e soprattutto l’esclusiva quanto interessante offerta museale dello straordinario Frau Museum".