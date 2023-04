"Harry Potter è la nostra saga preferita"

La classe 2ªA della scuola secondaria di primo grado del comprensivo Mestica di Cingoli ha rivolto agli alunni dell’Istituto un questionario per capire il rapporto che i giovani, dagli 11 ai 14 anni, hanno con la lettura.

L’intervista è stata eseguita su un campione di 232 alunni dagli 11 ai 14 anni, di cui 113 maschi e 119 femmine. Ben 48 ragazze e 18 ragazzi dichiarano di vedere la lettura come qualcosa di piacevole, mentre ben 51 ragazzi e 13 ragazze dicono di non trovarla gradevole; 102 alunni, invece, la definiscono "abbastanza piacevole". Inoltre, 25 alunni, tra cui 20 maschi, dichiarano di non leggere, mentre 116 alunni su 231 affermano di leggere da 1 a 3 libri l’anno e 88 alunni - con prevalenza femmine - leggono più di 4 libri in un anno.

Tra i generi più graditi c’è il giallo (69 preferenze), segue l’horror (62 preferenze), il fantasy (56), l’avventura (41), il rosa (38), la fantascienza e i fumetti con 34 preferenze, quest’ultimi letti prevalentemente dagli alunni maschi. I ragazzi preferiscono leggere comodamente sul letto (156) o in poltrona (59), qualcuno a scuola (27) o all’aria aperta (15), ma non si recano in biblioteca.

Ma come leggono? La maggior parte di loro (169) legge dall’inizio anche sottolineando le frasi preferite (42), mentre 33 alunni dichiarano di saltare le parti noiose e 14 di leggere solo la fine. Di estremo interesse sono i dati riguardanti la modalità di scelta del libro da leggere: 79 alunni scelgono in base alla copertina, 62 vengono consigliati nella lettura, 43 si basano sulle recensioni, 42 fanno a caso e 36 si orientano leggendo la trama o il titolo dell’opera. I libri vengono acquistati prevalentemente online (94) oppure in libreria (86), mentre solo 52 alunni si recano in biblioteca; infine 43 li ottengono in regalo.

Il libro viene considerato come personale; solo 14 alunni dichiarano di scambiarselo tra amici e 28 di prenderlo in casa da familiari. Agli e-book preferiscono i libri tradizionali e, seppur divisi tra chi sostiene che il primo formato sostituirà completamente quello cartaceo (78 sì, 85 no), 32 alunni rispondono che sperano che ciò non avvenga.

Tra gli ultimi libri letti ci sono "Sorelle Vampiro. Un’amica da mordere" di Franziska Gehm, "Brave ragazze, cattivo sangue" e "Come uccidono le brave ragazze" di Holly Jackson. I libri più letti appartengono alla saga di Harry Potter scritto da Rowling, seguito da "Quel ragazzo all’ultimo banco" di Luigi Cerciello e "Dammi mille baci" di Tillie Cole. Tra gli autori preferiti spetta il terzo posto a Stephen King, il secondo a Roal Dahl e il primo a Joanne K. Rowling.

Per capire cosa significa leggere per i ragazzi del nostro istituto, abbiamo chiesto di associare alla lettura e ai libri una parola: ben 44 alunni l’hanno definita come un’evasione, un sogno, un’immaginazione e come fantasia; 32 alunni come spensieratezza, tranquillità, come una bolla in cui rinchiudersi; 18 studenti la definiscono un passatempo, altri 18 come un modo per conoscere e sapere; per altri è libertà, passione, divertimento, magia, silenzio, mentre per 17 alunni è inutile leggere ed è un’attività noiosa.

Classe 2ªA