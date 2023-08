"Hashish a Montecosaro: ma il giudice lo lascia ai domiciliari"

"L’hashish era per me e per i miei amici, l’avevamo appena comprato all’Hotel House". Così ieri mattina in tribunale Mattia Suraci, il 25enne di Montecosaro arrestato lunedì dalla Guardia di finanza, ha giustificato il panetto da un etto di hashish trovato nella sua auto. Alla fine, il tribunale ha disposto che resti ai domiciliari. Il montecosarese era stato fermato dalla Finanza durante una serie di controlli fatti in paese, anche con l’utilizzo del cane antidroga Hanima. Le segnalazioni del cane e l’atteggiamento nervoso del conducente e di altri due ragazzi a bordo avevano spinto la pattuglia a fare una perquisizione dell’auto, grazie alla quale era stato trovato il panetto di stupefacente. In seguito a questo, i militari avevano esteso la verifica anche a casa di Suraci. Difeso dall’avvocato Simone Santoro, il 25enne ha confermato di aver comprato il panetto di hashish quel pomeriggio con gli amici a Porto Recanati.

I due grammi di cocaina trovati in auto invece, e gli altri 25 grammi di hashish sequestrati in casa sua erano destinati solo al suo uso personale. Alla fine, convalidato l’arresto, il giudice Domenico Potetti ha disposto che Suraci resti ai domiciliari. Il ragazzo potrebbe patteggiare la pena e chiudere la vicenda, con la speranza soprattutto che chiuda con certe abitudini poco sane.

p. p.