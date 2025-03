Hashish e alcol, tre ragazze nei guai

Hashish e guida in stato di ebbrezza, tre giovani donne finiscono nei guai a Macerata. Nel corso dei controlli dell’altra notte, i carabinieri hanno passato al setaccio un locale notturno in città, dove è stata identificata una donna di 24 anni, residente a Civitanova, che è stata trovata in possesso di 3,67 grammi di hashish: è stata segnalata al prefetto. I militari della sezione radiomobile hanno denunciato due donne per guida in stato di ebbrezza alcolica: la prima, di 31 anni, residente in provincia, è stata fermata in via Diomede Pantaleoni mentre era alla guida della sua auto: è risultata positiva al test dell’etilometro con un tasso alcolico di 1,44 g/l; la seconda, una 25enne di Macerata, è stata controllata in contrada Fontescodella ed è risultata positiva con un tasso di 1,32 g/l. Ad entrambe le automobiliste è stata ritirata la patente di guida per la successiva sospensione.