Hashish in casa, coppia nei guai

Fermata dai carabinieri nel corso di un controllo, una coppia è finita nei guai.

I carabinieri della stazione di Appignano hanno segnalato alla prefettura un 39enne e una 41enne del posto, per possesso di sostanza stupefacente per uso personale non terapeutico. I militari dell’Arma, nel corso di un servizio di controllo del territorio, per contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, hanno notato e fermato i due appignanesi per un controllo, in seguito al quale l’uomo è stato trovato in possesso di uno spinello, contenente hashish. La perquisizione da parte dei carabinieri è stata estesa anche al veicolo e poi all’abitazione dei due, e ha permesso di rinvenire nei comodini della loro camera da letto altre esigue quantità di hashish e residui di spinelli. La sostanza è stata messa sotto sequestro, e per i due scatteranno le sanzioni amministrative che saranno disposte dalla prefettura.

Tutte le sostanze rinvenute sono state poste sotto sequestrato amministrativo, a disposizione dell’autorità competente.

La segnalazione conferma l’attenzione dei carabinieri nei confronti dello spaccio e della diffusione di sostanze stupefacenti su tutto il territorio provinciale. Ulteriori attività sia di indagine che di controllo del territorio sono tuttora in corso, per prevenire e reprimere eventuali comportamenti non corretti, dannosi per la sicurezza pubblica e per la salute in particolare dei più giovani.

Chiara Marinelli