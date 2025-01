Hashish nascosto nei contatori

Sessanta grammi di hashish erano nascosti tra i contatori del 15esimo piano dell’Hotel House. Ma sono stati ritrovati e sequestrati durante il controllo interforze svolto giovedì pomeriggio a Porto Recanati.

Sul campo c’erano gli agenti della Questura di Macerata insieme con i carabinieri, la polizia locale e il cane antidroga della Guardia di finanza. L’attività di prevenzione si è concentrata sia nelle zone del centro storico che in quelle periferiche della città ritenute più a rischio, tra cui in particolare l’area attorno ai due condomini multietnici Hotel House e River Village. Proprio in occasione di un controllo effettuato dentro l’Hotel House sono stati rinvenuti circa 60 grammi di hashish, grazie al fiuto del cane antidroga. Quel quantitativo di stupefacente, già suddiviso in più dosi, era stato nascosto da qualcuno all’interno dei contatori dell’energia elettrica che si trovano nel corridoio del 15esimo piano, nel maxi condominio. Nella circostanza è stato trovato anche un bilancino di precisione che, molto probabilmente, era stato utilizzato per pesare l’hashish.

In tutto nel corso della giornata sono state identificate 109 persone e sono stati controllati 60 veicoli; otto sanzioni sono scattate per le violazioni al codice della strada.

I controlli interforze saranno ripetuti anche prossimamente.