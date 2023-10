Hashish nel reggiseno, coltello e manganello nello zaino: denunciata

Trovata con un coltello, un manganello e della droga nascosta nel reggiseno: beccata dai poliziotti e denunciata. Si tratta di una 32enne di Macerata con precedenti contro il patrimonio. Il fatto è successo lunedì pomeriggio a Jesi, nel corso dei servizi di controllo del territorio: intorno alle 17.30 personale delle volanti di polizia ha proceduto al controllo delle persone presenti nell’area attigua a un negozio poco sotto il centro, in via Buozzi, zona monitorata da tempo in quanto frequentata in alcune occasioni da pregiudicati. Tra questi, una donna, si mostrava indispettita e particolarmente nervosa per via dei controlli posti in essere dai poliziotti. Visti i precedenti, la 32enne è stata sottoposta a perquisizione da parte di poliziotte. Dentro lo zaino che portava sulle spalle, sono stati trovati un manganello telescopico in ferro e, all’interno di una pochette un coltello a serramanico, subito sequestrati dagli agenti. Armi che la donna non avrebbe saputo dire perché tenesse con sé. Ma non è tutto perché all’interno del reggiseno, nascondeva un pezzo di hashish del peso di un grammo. Il narcotest per lei ha dato riscontro positivo ai cannabinoidi. Portata in commissariato, la 32enne maceratese è stata denunciata a piede libero per porto di oggetti atti a offendere e segnalata, al contempo, all’autorità prefettizia per uso personale di stupefacente. L’hashish è stato sottoposto a sequestro amministrativo.