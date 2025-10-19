Hashish nella pizzeria, denunciato il titolare

Sessanta grammi di hashish sono stati trovati addosso al gestore del bar-pizzeria "Chalet del Parco" di Porto Potenza, grazie al fiuto infallibile delle due unità cinofile Bob e One. Un 28enne invece, per sottrarsi ai controlli dei carabinieri, ha spintonato e ferito un militare dell’Arma. Il primo uomo è stato denunciato per spaccio, il secondo per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Inoltre a quest’ultimo sono stati sequestrati quasi 3mila euro, perché ritenuti proventi di spaccio. È il frutto dei controlli svolti venerdì sera dai carabinieri della Compagnia di Civitanova, insieme con i colleghi del Nas di Ancona e del nucleo cinofili di Pesaro.

L’attività di servizio si è concentrata sui luoghi di aggregazione e sono stati attuati pure diversi posti di blocco sulle principali arterie stradali. Così, in serata i carabinieri sono entrati per ispezionare il bar-pizzeria "Chalet del parco" in via Paganini, a Porto Potenza. Durante i controlli un 28enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, ha visto che i due cani antidroga lo stavano puntando. Perciò, dopo essersi innervosito, ha tentato la fuga.

Nel farlo ha spintonato un carabiniere che, per cercare di bloccarlo, è caduto terra e si è ferito. A quel punto gli altri militari hanno inseguito il 28enne a piedi e bn presto sono riusciti ad acciuffarlo. Da lì sono scattati gli accertamenti ulteriori, perché a poca distanza dal giovane i militari hanno ritrovato un involucro di plastica, abbandonato a terra, con dentro cinque grammi di cocaina. E nelle sue tasche è stata trovata la somma di 3.800 euro, che è stata sequestrata in quanto ritenuta il provento dell’attività di spaccio. Inevitabilmente, il 28enne è stato denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Lo stupefacente è stato messo sotto sequestro e il denaro sarà depositato su un libretto infruttifero, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Poco dopo, sempre all’interno del bar-pizzeria, i due cani antidroga Bob e One hanno fiutato qualcosa addosso al gestore dell’attività, un 58enne di origini napoletane. Nuovamente sono scattati i controlli più approfonditi che hanno permesso di rinvenire, nella disponibilità dell’uomo, circa 60 grammi di hashish. Anche in questo caso è partita la denuncia, per il reato di spaccio, e la droga è stata sequestrata.

Giorgio Giannaccini