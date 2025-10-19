Bfc, trasferte decisive

Giuseppe Tassi
Bfc, trasferte decisive
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gli 007 della storiaCaso VildozaBaccalà scadutoRagazzino mortoProf 92 anniSagre in Emilia Romagna
Acquista il giornale
CronacaHashish nella pizzeria, denunciato il titolare
19 ott 2025
GIORGIO GIANNACCINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Hashish nella pizzeria, denunciato il titolare

Hashish nella pizzeria, denunciato il titolare

Controlli dei carabinieri a Porto Potenza Picena. Un cliente ha urtato un militare per scappare, ma è stato preso: in tasca droga e soldi

Un carabiniere allo Chalet del Parco

Un carabiniere allo Chalet del Parco

Sessanta grammi di hashish sono stati trovati addosso al gestore del bar-pizzeria "Chalet del Parco" di Porto Potenza, grazie al fiuto infallibile delle due unità cinofile Bob e One. Un 28enne invece, per sottrarsi ai controlli dei carabinieri, ha spintonato e ferito un militare dell’Arma. Il primo uomo è stato denunciato per spaccio, il secondo per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Inoltre a quest’ultimo sono stati sequestrati quasi 3mila euro, perché ritenuti proventi di spaccio. È il frutto dei controlli svolti venerdì sera dai carabinieri della Compagnia di Civitanova, insieme con i colleghi del Nas di Ancona e del nucleo cinofili di Pesaro.

L’attività di servizio si è concentrata sui luoghi di aggregazione e sono stati attuati pure diversi posti di blocco sulle principali arterie stradali. Così, in serata i carabinieri sono entrati per ispezionare il bar-pizzeria "Chalet del parco" in via Paganini, a Porto Potenza. Durante i controlli un 28enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, ha visto che i due cani antidroga lo stavano puntando. Perciò, dopo essersi innervosito, ha tentato la fuga.

Nel farlo ha spintonato un carabiniere che, per cercare di bloccarlo, è caduto terra e si è ferito. A quel punto gli altri militari hanno inseguito il 28enne a piedi e bn presto sono riusciti ad acciuffarlo. Da lì sono scattati gli accertamenti ulteriori, perché a poca distanza dal giovane i militari hanno ritrovato un involucro di plastica, abbandonato a terra, con dentro cinque grammi di cocaina. E nelle sue tasche è stata trovata la somma di 3.800 euro, che è stata sequestrata in quanto ritenuta il provento dell’attività di spaccio. Inevitabilmente, il 28enne è stato denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Lo stupefacente è stato messo sotto sequestro e il denaro sarà depositato su un libretto infruttifero, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Poco dopo, sempre all’interno del bar-pizzeria, i due cani antidroga Bob e One hanno fiutato qualcosa addosso al gestore dell’attività, un 58enne di origini napoletane. Nuovamente sono scattati i controlli più approfonditi che hanno permesso di rinvenire, nella disponibilità dell’uomo, circa 60 grammi di hashish. Anche in questo caso è partita la denuncia, per il reato di spaccio, e la droga è stata sequestrata.

Giorgio Giannaccini

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Fuga di gasSequestro