"Helvia Recina danneggiato dai fumogeni"

Fumogeni sul prato e la pista dello stadio Helvia Recina di Macerata durante una partita del trofeo Velox. A segnalare l’episodio, con tanto di foto allegate, uno spettatore indignato. "Si può bruciare campo di calcio e pista di atletica impunemente e senza neppure far scattare un’espressione di meritato biasimo?" si domanda Fabrizio Giorgi. Poi riferendosi al sindaco Sandro Parcaroli: "Le chiedo solo dove saremmo e in quali procedure saremmo incorsi se io o lei avessimo fatto quanto mostrato ad esempio dentro lo Sferisterio. Allora, lo ripeto per combattere questa ’ignoranza’ sportiva e culturale: eliminiamo tutte le barriere dagli stadi ed occupiamoci degli sport ’civili’. Invece di mettere 4.500 poltroncine, facciamo una bella pista di atletica rinforzando le fondamenta, mentre, per il calcio, fino a che non si allineerà al concetto di ’sport’, rimarranno solo i campi aperti come quello al foro Boario. Il Velox è un trofeo riservato agli allievi e gli esempi devono sempre partire dalla giovane età". "Il precedente sindaco – prosegue Giorgi – gettò al vento 900mila euro per le gabbie; Lei, memore di tutto ciò, non faccia gli stessi errori. Nessuno ha stigmatizzato questi comportamenti ed allora è giunto il momento che lei prenda delle decisioni importanti perché fare i forti con i deboli ed i deboli con i forti ci ha portato in questa deriva che sembra non avere fine". Dal materiale fotografico allegato dal cittadino si vedono il prato e la pista rimasti danneggiati in modo evidente e in modo evidente dal lancio dei fumogeni.