Helvia Recina, via i pini. Partita chiusa in Consiglio

I pini che costeggiano parte della curva dello stadio Helvia Recina saranno abbattuti per consentire i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto. La pietra tombale sul dibattito che si era aperto in città da qualche settimana, a seguito dell’ordine del giorno presentato dal Pd che chiedeva di salvaguardare le alberature, è stata messa ieri pomeriggio in Consiglio comunale da Andrea Marchiori. L’assessore, infatti, dopo aver sottolineato "l’eccessivo allarmismo rispetto all’effettiva consistenza dell’intervento", ha ribadito come "non ci siano soluzioni alternative", che "tutte le piantumazioni eliminate saranno compensate, come da parere della Forestale, con il doppio degli alberi" e che "non si tratta di piante che hanno una particolare protezione che ne impedisca l’abbattimento". Ferma la presa di posizione da parte della minoranza che ha puntato il dito su come si andrà a snaturare un luogo tanto caro ai cittadini. "Bisogna evitare l’abbattimento dei pini e salvaguardare lo stato dei luoghi", aveva detto Maurizio Del Gobbo (Pd), presentando l’odg che poi è stato bocciato a maggioranza. L’assessore ha spiegato anche il progetto di recupero previsto per lo stadio, pari a 4,4 milioni di euro, che "permetterà di fare una decina di interventi ad ampio raggio, sulla gradinata, sulla tribuna coperta, sugli spogliatoi, sul terreno di gioco, sulla pista di atletica e anche sugli spazi esterni". Altro tema "caldo" su cui invece il Consiglio ha trovato un accordo riguarda la pedonalizzazione della piazzetta di fronte allo Sferisterio.

Durante il dibattito in consiglio comunale, aperto a seguito dell’ordine del giorno presentato da Maurizio Del Gobbo (Pd) sulla richiesta di mantenere la piazzetta pedonale e non riportarla a parcheggio ora che sono terminati i lavori di recupero, infatti, l’amministrazione per bocca dell’assessore Andrea Marchiori si è espressa favorevolmente alla pedonalizzazione. Il problema, però, "non sono tanto i 15 posti auto dell’Apm che potrebbero essere compensati altrove – ha spiegato l’assessore –, quanto le 6-7 concessioni degli ambulanti del mercato settimanale. Non possiamo, infatti, prevaricare un diritto acquisito, quanto piuttosto provare a valutare la situazione con i diretti interessati". Una difficoltà che è stata compresa anche dalla minoranza, tanto che lo stesso consigliere Del Gobbo ha deciso di presentare un emendamento al suo ordine del giorno proponendo che la pedonalizzazione venga contemperata alle esigenze degli ambulanti. Il testo è stato così approvato con 28 voti favorevoli e un astenuto.