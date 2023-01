Henry Ruggeri apre una mostra nel Pesarese

Nei giorni scorsi il potentino Henry Ruggeri, famoso e noto fotografo ufficiale di Virgin Radio, ha inaugurato un’altra mostra personale che raccoglie alcuni dei suoi migliori e più celebri scatti. Stavolta l’esposizione si chiama "Rock Away", ed è stata allestita all’interno dello storico palazzo Mattei Baldini di Pergola (nel Pesarese). Durante l’apertura Ruggeri ha dialogato con il pubblico attraverso il talk-show "A Music Photographer", svelando così tanti aneddoti nati e frutto del continuo contatto con i più grandi musicisti del mondo. Nel mentre, è stato anche intervistato da Lello Landi, cantante chitarrista dei "The Fottutissimi". L’esposizione di Ruggeri è composta da ben trenta scatti, che come sempre immortalano le maggiori rockstar internazionali, e sarà visitabile fino al 28 gennaio. Il tutto è stato prodotto in collaborazione con il festival ‘RnR Bonsai’ di Potenza Picena, di cui lui è uno degli organizzatori. Ma le novità non finiscono qui per Ruggeri. Un’altra sua mostra fotografica, "Enjoy The Silence", che da ottobre è ospitata negli spazi dell’Istituto Italiano della Cultura di Los Angeles, si sarebbe dovuta chiudere a fine dicembre, ma invece è stata allungata fino al 20 gennaio.