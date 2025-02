"Her journey, her power". Premiato il progetto delle studentesse Unimc

Valeriya Alexandrova (Russia), Iryna Darashenka (Bielorussia), Yulia Makohon (Ucraina), Eronida Mataj (Albania), Irene David Njau (Tanzania) e Junlin Yan (Cina) sono le componenti del team vincitore di "Impresa in aula", con il progetto "Her journey, her power". Le studentesse Unimc si sono aggiudicate il premio "Startup generation". Docenti e studenti sono stati impegnati in un corso su creatività e innovazione, con la supervisione della prof Laura Marchegiani. L’idea di impresa è nata durante le lezioni della docente Mara Cerquetti, sotto la guida di Sabrina Tomasi e con il supporto delle tutor Concetta Ferrara e Giulia Lapucci. "Her journey, her power" propone esperienze turistiche trasformative rivolte a un target femminile.