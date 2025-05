Hikikomori, uno sportello di ascolto

Il Comune di Civitanova, con l’Asp Paolo Ricci e l’associazione Hikikomori Italia, dà il via allo sportello di ascolto Hikikomori: isolamento sociale degli adolescenti. L’iniziativa rientra nel progetto "Educare in Comune" promosso dall’assessorato alla famiglia, realizzato con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia della presidenza del consiglio dei ministri. Lo sportello si rivolge alle famiglie, agli educatori, agli insegnanti e a chiunque sia direttamente o indirettamente coinvolto nel fenomeno, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema e offrire un supporto concreto a chi affronta questo disagio. Il fenomeno, infatti, sta assumendo proporzioni sempre maggiori e sta diventando sempre più precoce, portando gli adolescenti a un isolamento sociale per lunghi periodi, senza nessun tipo di contatto diretto con il mondo esterno, talvolta nemmeno con i propri genitori. "Il ritiro volontario sociale degli adolescenti è in espansione che risente di moltissimi fattori: vi rientran variabili di personalità, e un peso fortissimo nella genesi del fenomeno è data da molteplici fattori – dichiara l’assessore Barbara Capponi –. La pressione che avvertono i ragazzi nella vita familiare ma anche in quella sportiva, nella scuola e nella comunità incidono pesantemente". Lo sportello aprirà lunedì dalle 15 alle 18 a palazzo Sforza, in piazza XX settembre. Il servizio è gratuito ed è aperto il primo lunedì di ogni mese, sempre dalle 15 alle 18. Il servizio è a cura della dottoressa Lucia Callarà, psicoterapeuta e psicologa. Informazioni via mail a hikikomori@comune.civitanova.mc.it oppure al numero 0733/822203.