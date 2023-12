"Histoire du Tango" al Politeama con Di Giandomenico e Castellani

Un viaggio sulle note del tango: domenica, alle 18, si esibirà al Politeama di Tolentino SatorDuo con "Histoire du Tango". Francesco Di Giandomenico alla chitarra e Paolo Castellani al violino eseguiranno le più belle musiche di Astor Piazzolla, Gerardo Matos Rodríguez, Carlos Gardel, Angel Villoldo e Paolo Castellani. Il programma prevede: La Cumparsita di G. Matos Rodriguez; Por una cabeza di C. Gardel; El Choclo di A. Villoldo; Songoj De La Maro e SatorTango di P. Castellani; Bordel 1900, Cafè 1930 Nightclub 1960, Night Club 1960, Adios Nonino e La Muerte del Angel di A. Piazzolla. "Un concerto dedicato ai luoghi, colori e alle storie del tango, dal periodo classico, nel quale il movimento e il ballo danno forma alla musica – spiegano i promotori –, scandendone cadenze e respiri, alla rivoluzione compiuta da Piazzolla, nella quale la musica trascende sé stessa, emancipandosi dalla danza e diventando musica pura, senza spazio e senza tempo". Il SatorDuo è internazionalmente riconosciuto come "…uno dei più entusiasmanti duo oggi in Italia" dal pubblico e dalla critica. Biglietti a partire da 8 euro disponibili al botteghino, in corso Garibaldi, fino a venerdì dalle 17 alle 20 e domenica da tre ore prima dello spettacolo; online su www.politeama.orgbiglietti. Info 0733.968043.