"Ho agito sempre seguendo la legge"

"Accolgo con piacere l’archiviazione, ho avuto fiducia fin dall’inizio nella giustizia. Non si poteva non tenere conto di un percorso fatto seguendo la normativa, supportato dai documenti". È il commento dell’ex sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi.

Il gip ha archiviato infatti l’inchiesta aperta dalla Procura di Macerata nei suoi confronti. Era indagato per abuso d’ufficio. L’accusa era stata aver ospitato nel villaggio container di via Colombo anche non terremotati, quindi non aventi diritto; era stato ipotizzato un danno economico alla pubblica amministrazione di quasi un milione di euro (902.840 euro, di cui 134.000 circa per le spese del vitto). Dalle indagini, svolte dai carabinieri della Compagnia locale, era emerso che dal 2017 al 2022 i moduli sarebbero stati assegnati a diverse persone senza titolo. Il pm Enrico Barbieri (prima era stato il sostituto procuratore Claudio Rastrelli a notificare l’avviso di chiusura delle indagini preliminari) ha chiesto l’archiviazione. E il giudice ha accolto la richiesta.

Il reato di abuso d’ufficio è stato abrogato l’anno scorso ma il pm è entrato nel merito escludendo altre ipotesi di reato (compresa "l’indebita destinazione di denaro o cose mobili", dove sono state trasferite alcune condotte che prima rientravano nell’abuso d’ufficio). "Una scelta collegiale – prosegue Pezzanesi -, quella di ospitare persone bisognose nell’area container, fatta insieme al segretario generale, agli uffici comunali, ai partner politici e alla protezione civile nazionale. Non una scelta presa in modo dittatoriale, ma condivisa in maniera democratica e aperta al confronto. Come sindaco, prima autorità sanitaria locale, ho tenuto conto della normativa e, a coscienza, ho aiutato persone in uno stato di indigenza. Tra l’altro, su una superficie non utilizzata. Rifarei questa scelta un milione di volte, e lo dico con orgoglio. Le famiglie hanno sempre più difficoltà a far quadrare i bilanci ed è un dovere, da parte delle amministrazioni, intervenire, potenziare i capitoli di spesa e aiutare i più deboli. Questo è lo spirito con cui sono entrato in politica e che continua ad accompagnarmi. Ringrazio l’avvocato Olindo Dionisi, che mi ha difeso, per il lavoro svolto. Il reato di abuso d’ufficio è stato abrogato ma volevo essere giudicato nel merito. Così è stato. L’esito mi gratifica e mi incoraggia per il futuro a fare sempre di più e sempre meglio".