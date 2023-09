"Ho aperto vicino ai locali storici del centro: sono motivatissimo"

"Ho riscoperto la bellezza di questo lavoro, ho ritrovato la voglia". Il Cocktail bar Bistrot Moa riapre le porte a nemmeno due mesi dallo stop, nella nuova sede in corso Giacomo Matteotti. In un momento buio per il centro di Macerata, impoverito da chiusure di locali e negozi storici, anche Luca Gallo Casserino (28 anni) si è trovato di fronte ad un bivio: lasciar svanire il sogno d’indipendenza o rimboccarsi le maniche e partire daccapo. "Avevo investito molto per mettere a posto il vecchio locale in via Crispi. Ho aperto l’11 dicembre 2022 e per i primi mesi è andata bene, complici anche le feste di Natale. A mano a mano, però, le entrate sono diventate sempre più scarse. Spostarmi per non morire era una scelta obbligata". Il trasferimento è stato, in effetti, una boccata d’aria. "Il fattore economico è importante, qui c’è il triplo del movimento. Sono uno degli ultimi arrivati e, vedendo molte attività chiudere, mi chiedo cosa ci sia di sbagliato. Ora ho più visibilità tra i grandi locali maceratesi – DiGusto al mio fianco, Basquiat e il Centrale – e mi piacerebbe una sempre maggiore collaborazione tra noi per offrire qualità e divertimento a chi viene a trovarci. Vorrei che tutti la pensassero in questo modo, senza invidie o concorrenze, creando un ambiente sereno e fruttuoso per tutti. Ci accomuna la passione, è bello avere un riscontro dimostrandola".

La determinazione è l’ingrediente essenziale, anche nel proporre nuove esperienze sensoriali. "Voglio che il cliente capisca cosa vuol dire bere bene. In Italia purtroppo c’è una cultura alcolica quasi inesistente, ma è importante raccontare l’origine dei prodotti, affascinare chi si ha di fronte. Non punto alla quantità, dietro il bancone non ho i soliti distillati. Un giorno, chissà, riuscirò ad aprire uno speakeasy in stile anni del proibizionismo, il primo locale era molto più improntato a un’atmosfera del genere".

In merito agli sviluppi futuri, non c’è ombra di scoramento. "La situazione economica non mi spaventa, ha già toccato il fondo quindi può solo migliorare - conclude Luca Gallo Casserino -. Spero però che il Comune non ci limiti, specialmente quest’inverno con l’arrivo degli universitari".

Martina Di Marco