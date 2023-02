"Ho fatto 54 colloqui, ma non riesco a trovare un autista di camion"

di Lucia Gentili

Ha un camion fermo da sette mesi perché non trova un autista. "Non riesco a trovare una persona idonea – spiega Josè Sampaolesi, che ha una ditta con sette autocarri solo per trasporto mobili a Corridonia –. Ho messo l’annuncio su internet con tutte le informazioni necessarie e, in meno di un mese, ho fatto ben 54 colloqui, oltre alle raccomandazioni da parte di amici col passaparola. Ma, ad ogni dialogo, è stato come se i candidati non conoscessero il lavoro dell’autista: qualcuno ha detto di cercare un’occupazione che gli permette di tornare a casa tutte le sere, qualcun altro che la moglie direbbe no, poi c’è chi non se la sente o chi ha cambiato quindici posti di lavoro in dieci anni e chi non gradisce il materiale non pallettizzato perché pesa".

"Per carità – prosegue Sampaolesi –, va bene tutto, ma che senso ha allora rispondere ad un annuncio per autista di camion? Cerco di far capire che l’esperienza si impara sul campo (tanto che sono arrivato a richiedere autisti con o senza esperienza nell’annuncio), che comunque si portano a casa 2.400 euro al mese e che sì, facendo l’azienda consegne in tutta Italia, si sta fuori casa. Ma alla fine si tratta di tre sere a settimana e nel weekend c’è il riposo".

Sampaolesi, sessantenne, evidenzia che lui stesso fa questo lavoro da anni. "Prima della pandemia le figure che cerco io si trovavano molto più facilmente – aggiunge –. Adesso il lavoro ancora c’è, ma non si trovano le persone; occorre gente seria e affidabile, per guidare un camion e trasportare materiale. Io ho un autocarro fermo da luglio. La burocrazia di certo non aiuta, anzi frena proprio. Ad esempio mio cognato, dall’Argentina, vorrebbe venire qua ma non gli verrebbero considerati validi i documenti e dovrebbe partire da zero. È stata una lotta poi, fatta con la Confartigianato, fare in modo che venisse riconfermato il bonus patenti autotrasporto per gli under 35, utilizzabile per parte delle spese sostenute (l’80%, documentate opportunamente). Sento tanta insoddisfazione in giro – conclude Sampaolesi –. Tanti colleghi del settore autotrasporti si trovano nelle mie stesse condizioni".